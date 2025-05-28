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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Death Stranding 2 получила рейтинг M18 за интенсивное насилие и зрелые темы...

Death Stranding 2 получила рейтинг M18 за интенсивное насилие и зрелые темыПредстоящая игра Death Stranding 2: On The Beach от Kojima Productions официально получила рейтинг M18, а подробности проливают свет на графическое содержание и тематическую интенсивность игры.

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