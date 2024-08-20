Зеленский раскрыл причину атаки ВСУ на Курскую область

Российские военные объекты являются законными целями, утверждает украинский лидер Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы на Западе сняли ограничения на применение оружия вглубь России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии