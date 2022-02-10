Bloomberg: растущая инфляция ударила по уровню жизни россиян

По оценкам аналитиков, Центробанку не удается обуздать инфляцию.Инфляция в России ускорилась до самого высокого уровня за шесть лет в январе, что усилило давление на Центробанка с целью дальнейшего повышения процентных ставок на этой неделе.
По оценкам аналитиков, Центробанку не удается обуздать инфляцию.Инфляция в России ускорилась до самого высокого уровня за шесть лет в январе, что усилило давление на Центробанка с целью дальнейшего повышения процентных ставок на этой неделе.
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