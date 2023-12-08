Кроссовер Evolute i-Space станет первым гибридом марки

Липецкая компания Моторинвест анонсировала шестую модель бренда Evolute. Это кроссовер i-Space, который вдобавок станет первым гибридом марки, ведь сейчас модельный ряд состоит только из чистых электромобилей.
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