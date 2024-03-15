Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе РЖД просто обязан проставиться товарищам хуситам за блестящий маркетинг.
Хуситы постарались, чтобы у РЖД остался лишь один конкурент. Но есть нюанс
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Какая разница откуда дровишки, главное делают свое дело. Молодцы.
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3 час.
Алексей Тан
Надюха!!!.... здравствуй Надя,... Надюшка, не стабильность, ни кому ... ни кому пользу не приносила!!!... из-за этих хуситов, грязные иудеи Израиля, могут "рвануть" снова в Россию, в (Укру и Белярюси) что считай, на то же кормление к Русским (пока Белярюси и Укров, Россия ещё кормит)... и и так у Нас этой неруси с юга понаехало... так ещё этих грязных инородцев под навалит.
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3 час.
НН
Надежда Никитина
Поживем увидим.
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2 час.
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