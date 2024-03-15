Хуситы постарались, чтобы у РЖД остался лишь один конкурент. Но есть нюанс

Алексей Тан

Надюха!!!.... здравствуй Надя,... Надюшка, не стабильность, ни кому ... ни кому пользу не приносила!!!... из-за этих хуситов, грязные иудеи Израиля, могут "рвануть" снова в Россию, в (Укру и Белярюси) что считай, на то же кормление к Русским (пока Белярюси и Укров, Россия ещё кормит)... и и так у Нас этой неруси с юга понаехало... так ещё этих грязных инородцев под навалит.