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За рулем

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Рама, дизель, полный привод — легендарный Pajero возвращается!

Рама, дизель, полный привод — легендарный Pajero возвращается!

После пятилетнего перерыва у Mitsubishi снова появился внедорожник Pajero.Mitsubishi Pajero V поколения Во внешности преемственности нет, хотя положенный серьезному «проходимцу» квадратный дизайн никуда не делся.

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