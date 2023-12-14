Что подарить водителю на новый год

Новый год уже не за горами, а получать подарки в эту волшебную ночь всегда приятно. Мы составили небольшой список новогодних подарков, которые идеально подойдут как опытному водителю, так и тому, кто только что получил права и сел за руль.
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