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Отопительный сезон без сюрпризов: как добиться тепла в квартире, вернуть деньги и защитить свои права

Отопительный сезон без сюрпризов: как добиться тепла в квартире, вернуть деньги и защитить свои права

Отопительный сезон без сюрпризов: как добиться тепла в квартире, вернуть деньги и защитить свои права Елена ГалицкаяКаждую осень ситуация повторяется: на улице уже холодно, люди достают тёплые вещи, а в квартирах вместо долгожданного тепла — едва тёплые батареи или вовсе ледяные радиаторы.

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