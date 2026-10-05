Отопительный сезон без сюрпризов: как добиться тепла в квартире, вернуть деньги и защитить свои права Елена ГалицкаяКаждую осень ситуация повторяется: на улице уже холодно, люди достают тёплые вещи, а в квартирах вместо долгожданного тепла — едва тёплые батареи или вовсе ледяные радиаторы.