Эпидемиолог Никифоров пояснил, что вирус Эбола передается только при тесном контакте

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров обозначил, что лихорадка Эбола остается эндемичной для Конго и соседних стран и не несет угрозы миру, передает Zvezdanews.
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