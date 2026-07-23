Эпидемиолог Никифоров пояснил, что вирус Эбола передается только при тесном контакте

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров обозначил, что лихорадка Эбола остается эндемичной для Конго и соседних стран и не несет угрозы миру, передает Zvezdanews.