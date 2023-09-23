Новые Сталин с Берией сейчас стране важнее всего

Василий Целовальников

Сталин и Берия, ОЧЕНЬ добросовестно служили на благо СССР! Их высокая преданность стране и народу, боюсь неповторима! А те, кто их "разоблачают", действуют как воры, кричащие "держи вора"! Тем самым являются врагами народа!!!