Удар, нанесённый ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, с точки зрения правил ведения войны вполне легитимен.
Новые Сталин с Берией сейчас стране важнее всего
Комментарии
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Григорий Харламов
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3 час.
Сергей
хреново все ЭТО закончится....
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2 час.
Василий Целовальников
Сталин и Берия, ОЧЕНЬ добросовестно служили на благо СССР! Их высокая преданность стране и народу, боюсь неповторима! А те, кто их "разоблачают", действуют как воры, кричащие "держи вора"! Тем самым являются врагами народа!!!
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44 мин.
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