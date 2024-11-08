Расчет Антона Тарахкало разгромил атакующие силы украинских неонацистов

Отвага, самоотверженность и высочайшее артиллерийское искусство командира расчета артиллерийского орудия гвардии сержанта Антона Тарахкало и его боевых товарищей позволили одержать победу в жестоком бою с украинскими неонацистами и заставить их отступить.