Наркодельцы из Старых Петушков получили до 12 лет колонии

Петушинский районный суд назначил от 9,5 до 12 лет колонии строгого режима двум мужчинам, которые выращивали коноплю в деревне Старые Петушки и сбывали марихуану и гашиш в районе и Подмосковье.
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