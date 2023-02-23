Экс-президент Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР станет агрессией против Молдавии

Бывший президент Игорь Додон считает, что любые действия Киева против непризнанной молдавской республики Приднестровье могут быть расценены как агрессия против Молдовы.
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