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Экс-президент Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР станет агрессией против Молдавии

Экс-президент Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР станет агрессией против Молдавии

Бывший президент Игорь Додон считает, что любые действия Киева против непризнанной молдавской республики Приднестровье могут быть расценены как агрессия против Молдовы.

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