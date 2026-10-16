«Кто не знает благодати, тот и не ищет её» — эта мысль могла бы остаться одной из многих строк православной духовной литературы.
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