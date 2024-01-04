Как гадать на бумаге в Рождество, 7 января, чтобы узнать будущее ClickioС наступлением Рождества, когда дома наполняются ароматом ели и мандаринов, многие из нас прибегают к традиционным предсказаниям, надеясь разгадать тайны своего будущего.
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