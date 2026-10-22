Инфекционист кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская в беседе с RT рассказала, что от вируса Шамонда, после заражения которым во Франции умер человек, пока нет специфического лечения и вакцины.