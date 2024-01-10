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"Известия": в Госдуме хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

"Известия": в Госдуме хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Депутаты разработали законопроект, которые направили в правительство для получения отзыва, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

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