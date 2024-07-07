Глава МИД России Лавров назвал дебаты Байдена и Трампа «печальным зрелищем»

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров навал «печальным зрелищем» состоявшиеся 27 июня дебаты между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
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