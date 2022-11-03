89-летний московский пенсионер расчленил супругу из-за мусора

+ A — Пожилая женщина попрекала тем, что муж таскал в квартиру отходы с помойки 89-летний московский пенсионер, убивший 3 ноября свою 83-летнюю жену и выбросивший части ее тела из окна, предположительно, учинил расправу после ссоры на тему мусора.