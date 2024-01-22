Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

В Свердловской области разгорается скандал вокруг обращения с мигрантами в Екатеринбурге. Уполномоченный по правам человека региона, Татьяна Мерзлякова, приняла решение провести тщательную проверку после сообщений о недопустимых действиях со стороны сотрудников прокуратуры и Росгвардии в ходе рейда на строительной площадке.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Мерзлякова отъелась на взятках от мигров?! надо отправить пожить в их кишлаки!
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12 час.
ГГ
Геннадий Гайдуков
Почему не по русски,омбудсмен ,перенимаем всё дерьмо
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11 час.
Alex Nемо
А почему не по пластунcки передвигались? И вообще как-то даже странно: из 150 проверенных меньше 10 нарушителей! Как говорил один великий режисёр-драматург - не верю!
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8 час.

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