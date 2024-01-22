Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

Мерзлякова отъелась на взятках от мигров?! надо отправить пожить в их кишлаки!

Почему не по русски,омбудсмен ,перенимаем всё дерьмо

Alex Nемо

А почему не по пластунcки передвигались? И вообще как-то даже странно: из 150 проверенных меньше 10 нарушителей! Как говорил один великий режисёр-драматург - не верю!