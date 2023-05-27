Заноза

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Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины

Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины

По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу “неожиданно” захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова “украинская мафия” не сходят с передовиц Фото: © AFP 2023 / Wojtek Radwanski Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.

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