Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины

По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу “неожиданно” захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова “украинская мафия” не сходят с передовиц Фото: © AFP 2023 / Wojtek Radwanski Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.