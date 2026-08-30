На «Утесе Шаманском» завершается обустройство безопасной экотропы

РЖД реализует комплекс экологических мер по защите озера Байкал. В Бурятии при поддержке компании начаты исследования для создания заповедной зоны в границах биосферного заповедника «Энхалукский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
- EV Россия завершила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым