Сын Дмитрия Нагиева признался, что заработал расстройство психики из-за сравнений с известным отцом

Недавно Дмитрий Нагиев запустил собственные курсы актёрского мастерства. На занятия к именитому актёру приходят все представители разношёрстного контингента Дубая от мала до велика: блогеры, айтишники, танцоры, предприниматели, мамы в декрете, бизнесмены, диджеи, стилисты, президенты компаний и даже актёры порой заглядывают.
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