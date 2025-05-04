Сын Дмитрия Нагиева признался, что заработал расстройство психики из-за сравнений с известным отцом

Недавно Дмитрий Нагиев запустил собственные курсы актёрского мастерства. На занятия к именитому актёру приходят все представители разношёрстного контингента Дубая от мала до велика: блогеры, айтишники, танцоры, предприниматели, мамы в декрете, бизнесмены, диджеи, стилисты, президенты компаний и даже актёры порой заглядывают.