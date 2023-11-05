Интернет как женщина. Только им овладел, а он уже овладевает тобой

Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери!- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ ядолжен узнать у Великого Дракона, как это всегда делали мудрецы наВостоке.
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