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Интернет как женщина. Только им овладел, а он уже овладевает тобой

Интернет как женщина. Только им овладел, а он уже овладевает тобой

Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери!- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ ядолжен узнать у Великого Дракона, как это всегда делали мудрецы наВостоке.

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