Интернет как женщина. Только им овладел, а он уже овладевает тобой

Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери!- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ ядолжен узнать у Великого Дракона, как это всегда делали мудрецы наВостоке.