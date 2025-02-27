❗️ Прокуратура начала проверку после сюжета «Крым 24» о холодной многоэтажке Симферополя Жильцы одного из многоэтажных домов по улице Жуковского уже несколько лет живут без стабильной подачи тепла.
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❗️ Прокуратура начала проверку после сюжета «Крым 24» о холодной многоэтажке Симферополя Жильцы одного из многоэтажных домов по улице Жуковского уже несколько лет живут без стабильной подачи тепла.