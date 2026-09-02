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Радимов об удалении Дивеева в матче с «Факелом: «На нем игрок час «висел» – не оправдываю Игоря, но без трусов остаться было бы хуже. Судья должен был просто раньше остановить игру»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал удаление Игоря Дивеева в матче с «Факелом» в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:0).

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