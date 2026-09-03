"В расследовании главное — не выйти на саму себя". Екатерина Мизулина пожаловалась на цензуру в сети

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетовала на излишнюю цензуру в интернете. Поводом для заявления стала реакция чиновников на сообщения, которые она получает от подписчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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