Бойцы ВДВ России сообщили детали штурма села Веселое в ДНР

Российский десантник с позывным «Пилот» сообщил, что он и его товарищи на протяжении нескольких недель внимательно изучали карту местности и отрабатывали элементы штурма села Веселое в Донецкой Народной Республике.
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