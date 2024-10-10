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Дмитрий теперь будет проводить свои марафоны в Дубае в паре с сыном

Дмитрий теперь будет проводить свои марафоны в Дубае в паре с сыном

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом. Фото: just-lady-me.ruЕдинственный сын Дмитрия Нагиева, Кирилл, теперь вместе с отцом будет зарабатывать в Дубае.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Что и нагиев с свнком сбежал из России?
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19 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
димон Нагиев - Коуч ?!!!! Вот этот небритый клоун, так и не выросший в актерском мастерстве из замасленных штанов прапорщика образца 90-х - гуру ?!!!! Остановите планету, я сойду, ибо шнурки моих ботинок стонут от такой инфы гомерическим хохотом
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18 час.

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