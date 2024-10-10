Дмитрий теперь будет проводить свои марафоны в Дубае в паре с сыном

Что и нагиев с свнком сбежал из России?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

димон Нагиев - Коуч ?!!!! Вот этот небритый клоун, так и не выросший в актерском мастерстве из замасленных штанов прапорщика образца 90-х - гуру ?!!!! Остановите планету, я сойду, ибо шнурки моих ботинок стонут от такой инфы гомерическим хохотом