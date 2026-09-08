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Стол за 12 млн, осколки за 420 тысяч: что покупали на Cosmoscow-2026

14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, прошедшая с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре», установила рекорд посещаемости: за четыре дня (с учетом предпоказа 3 сентября) событие посетили более 60 тыс.

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