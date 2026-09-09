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Месси, Суарес и Левандовски сыграют с первых минут матча MLS «Чикаго» — «Интер Майами»

Месси, Суарес и Левандовски сыграют с первых минут матча MLS «Чикаго» — «Интер Майами»

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» обнародовали стартовые составы на матч регулярного чемпионата MLS.«Чикаго Файр» и «Интер Майами» обнародовали стартовые составы на матч регулярного чемпионата MLS.

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