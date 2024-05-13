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Песков объяснил решение президента выдвинуть гражданского человека на пост министра обороны

Песков объяснил решение президента выдвинуть гражданского человека на пост министра обороны

Песков сообщил о желании Путина видеть на посту главы Минобороны гражданского человека.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытался объяснить смену действующего министра обороны России Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

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