Trump Threatens New Tariffs on Canada

“A day after offering Canada a one-month reprieve on punishing, virtually across-the-board 25% tariffs, President Donald Trump has threatened new tariffs as soon as Friday on Canadian lumber and dairy products,” CNN reports.
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