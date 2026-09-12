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СКР Нижегородской области: при пожаре в поселке Пильна погибли два человека

СКР Нижегородской области: при пожаре в поселке Пильна погибли два человека

В рабочем поселке Пильна в сгоревшей квартире обнаружили тела женщины и мужчины. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину их смерти, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

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