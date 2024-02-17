Почему российские туристы разочарованы в Европе? Мнение дипломата

Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе, выразил мнение, что Евросоюз совершает ошибку, придерживаясь политики «закрытых дверей» в отношении российских туристов.
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