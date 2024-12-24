Леонид Слуцкий: Работа в России — работа с людьми ниже уровнем

Авторитетный тренер пояснил, почему он не хочет работать в российском футболе. Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему работа в российской премьер-лиге (РПЛ) для него сейчас непривлекательна.