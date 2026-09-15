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Царьград

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Котельным предписано организовать защиту от дронов. Но денег на это нет. Заплатить придётся гражданам

Котельным предписано организовать защиту от дронов. Но денег на это нет. Заплатить придётся гражданам

Котельным предписано организовать защиту от дронов. Но денег на это у них нет. Финансирование не выделяется.

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