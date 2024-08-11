Треть россиян положительно относятся к роботам-хирургам

В целом россияне оптимистично смотрят на применение новых технологий в медицине. Большинство считает, что виртуальная реальность может помочь в реабилитации пациентов (87%) и обучении медицинских специалистов (89%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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