В России младенческая смертность снизилась на 50% за десять лет

В России отмечается резкое снижение младенческой смертности. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе ХХV Конгресса педиатров РФ с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
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