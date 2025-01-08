Появление этого оружия у СССР ввергло США в шок и это была не атомная бомба

Стратегический бомбардировщик Ту-4.20,6 тыс прочтений Здравствуйте Уважаемые читатели! В 1949 году Советский Союз производит испытания первой атомной бомбы с опозданием от США в 4 года.
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