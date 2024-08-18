В Новосибирске задержана подозреваемая в совершении мошеннических действий

В июле текущего года в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило четыре заявления по факту наличия признаков мошеннических действий со стороны туристической фирмы.
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