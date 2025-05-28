В Европе у 10 детей, зачатых от одного донора, выявили рак

Онкологические заболевания выявлены у десяти детей, зачатых с использованием спермы мужчины с мутацией, повышающей риск развития рака, заявила биолог из университетской больницы Руана во Франции Эдвиг Каспер на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека в Милане, сообщает 23 мая The Gardian.
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