Младший лейтенант полиции Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

«Слушатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя младший лейтенант полиции Марк Петровский завоевал «золото» проходящего в Белграде чемпионате мира по боксу в самой престижной весовой категории – свыше 92 кг.
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