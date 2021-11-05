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Младший лейтенант полиции Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Младший лейтенант полиции Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

«Слушатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя младший лейтенант полиции Марк Петровский завоевал «золото» проходящего в Белграде чемпионате мира по боксу в самой престижной весовой категории – свыше 92 кг.

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