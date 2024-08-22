В Новосибирской области директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования подозревается в получении взятки

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области, совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области установлена 58-летняя директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Оби, которая в период с января 2021 по июнь 2024 года получила от подчиненных работников денежные средства на общую сумму более 370 тысяч рублей.