Премьер Британии рассказал, чем обусловлен топливный кризис

Борис Джонсон сообщил, что топливный кризис обусловлен спросом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы с отсутствием топлива на заправках вызваны спросом и приглашением водителей цистерн из-за границы ее не решить.