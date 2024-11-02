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  • Сергей Рыбкин
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Союз Натальи Бондарчук и Николая Бурляева: Сын в 4 года играл на рояле и стал композитором

Союз Натальи Бондарчук и Николая Бурляева: Сын в 4 года играл на рояле и стал композитором

Актриса Наталья Бондарчук и актер Николай Бурляев как положено многим звездным парам, повстречались на съемках одного из совместных проектов, хотя в тот день обоих ждало разочарование, свою встречу они забыть не смогли.

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