CBS: при стрельбе во Флориде погибли четыре человека, в том числе трое детей

Женщина и трое детей погибли при стрельбе во Флориде, сообщает телеканал CBS. По данным телеканала, стрельба произошла в городе Пемброк-Парк, еще два человека - мужчина и 10-летняя девочка - получили ранения и были госпитализированы.
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