НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    У меня всегда возникал вопрос - отрёкся или "отрекли"? Уж очень похоже на майданные технологии.107 лет назад Ник...
  • Вячеслав Хатанзеев
    Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» называли его «помидорный» сок 😄Сок томата
  • Георгий Мокрушин
    Горбсуд.РФ - поддержал иск!34 года назад был...
Уральские школы получат 285 миллионов рублей на оборудование для учёбы по

Уральские школы получат 285 миллионов рублей на оборудование для учёбы по конструированию беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Мокрушин
Современный аэроклуб)
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх