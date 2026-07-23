Песков заявил об отсутствии ускорения в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контакты по украинскому урегулированию действительно поддерживаются, однако говорить о каком-либо ускорении этого процесса пока не приходится.
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