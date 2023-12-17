Владимир Путин в ходе прямой линии сказал об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров.
В России отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров
Комментарии
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фарид сабиров
Сами же банки докладывали что у них прибыли миллллллллиардные . А им все мало ДАЙ им сверх прибыль и отсасать у народа хоть 1% от и так уже бешеных цен ОПГ жкх. Плевать на НАРОД прибыль ничего личного проста жадность . И стыдно должно быть писать с радостью ПЕНСИОНЕРАМ не надо платить проценты от перевода. Это не достижение . Это ПОЗОР депутантов явно банки их заинтересовали и они как всегда на стороне ЖУЛЬНИЧЕСТВА
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9 час.
Ольга Кожемякина
Вообще не понимаю, что означает эта комиссия! Это, как на почте плата за почтовые переводы, отправление бандеролей, посылок? Но ведь, наверняка, существуют договоры между банками и поставщиками коммунальных услуг (газовиков, электриков, водоснабженцев и т.д.), и коммунальщики разных услуг вносят оплаты переводов в стоимость единиц света, воды, газа, по которым мы их оплачиваем! Значит банки за одну и ту же услугу собирают с нас дважды? Какой-то беспредел, который даже президент не может разрулить!
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7 час.
Дмитрий Лукьянов
Зайдем с другой стороны. Чем пенсионеры лучше остальных людей? Чем лучше многодетных, медиков, учителей? Чем они лучше простых, ни чем не выделяющихся людей? Почему у нас гос-во вечно выстраивает какие-то дискриминационные схемы предоставления мелочных льгот? Почему идет вечное стравливание на почве мелочных льгот разных категорий населения? Почему бы не отменить комиссионные совсем. Банки при этом совсем не обеднеют.
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7 час.
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