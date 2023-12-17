В России отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров

фарид сабиров Сами же банки докладывали что у них прибыли миллллллллиардные . А им все мало ДАЙ им сверх прибыль и отсасать у народа хоть 1% от и так уже бешеных цен ОПГ жкх. Плевать на НАРОД прибыль ничего личного проста жадность . И стыдно должно быть писать с радостью ПЕНСИОНЕРАМ не надо платить проценты от перевода. Это не достижение . Это ПОЗОР депутантов явно банки их заинтересовали и они как всегда на стороне ЖУЛЬНИЧЕСТВА

Ольга Кожемякина Вообще не понимаю, что означает эта комиссия! Это, как на почте плата за почтовые переводы, отправление бандеролей, посылок? Но ведь, наверняка, существуют договоры между банками и поставщиками коммунальных услуг (газовиков, электриков, водоснабженцев и т.д.), и коммунальщики разных услуг вносят оплаты переводов в стоимость единиц света, воды, газа, по которым мы их оплачиваем! Значит банки за одну и ту же услугу собирают с нас дважды? Какой-то беспредел, который даже президент не может разрулить!